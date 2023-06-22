Англія

Італієць переходить в англійський клуб.

Ньюкасл домовився з Міланом щодо трансферу півзахисника Сандро Тоналі, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "россонері" хочуть отримати з продажу гравця 80 мільйонів євро. Сам гравець буде отримувати 8 мільйонів євро в рік по шестирічному контракту.

У Серії А в сезоні 2022/23 Тоналі провів 34 матчі та забив 2 голи.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Тоналі продовжив контракт з Міланом. Нова угода футболіста з клубом розрахована до червня 2027 року. Зарплата футболіста складає 2,8 млн євро за сезон.