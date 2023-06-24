Італія

Представник гравця Мілана прокоментував останні новини щодо свого клієнта.

Англійський Ньюкасл цього трансферного вікна також не збирається залишатись обабіч стрічки новин, постійно оновлюючи її чутками щодо власних інтересів стосовно того чи іншого гравця.

Останні гучні звістки від "сорок" стосувались півзахисника італійського Мілана Сандро Тоналі, із яким вони нібито вже досягли домовленості про перехід.

Останні новини щодо свого клієнта на цьому тлі взявся коментувати агент 23-річного виконавця Джузеппе Рісо.

"Справу зроблено? Ні, ще залишилось кілька моментів, тож доведеться трохи зачекати.

Від таких пропозицій важко відмовитись. Тиск на гравця та клуб був шалений. Ми вже узгодили всі умови щодо Тоналі з Ньюкаслом, а зараз два клуби завершують угоду поміж собою.

Контракт із Ньюкаслом розрахований на наступні шість років.

Сандро спокійний щодо свого майбутнього, бо він знає, що коли надходять такі великі пропозиції, від таких іменитих клубів, важко відмовитися і для клубу, і для самого гравця.

Як тільки клуби поміж собою домовляться, Тоналі пройде медичне обстеження. Це станеться в найближчі кілька днів.

Насправді, це — чудова угода, а Ньюкасл — ідеальний проект для Тоналі. Вони за всяку ціну хотів, щоб Сандро став ключовим їхніх підписанням цього літа. Я натомість упевнений, що він стане ключовим гравцем цього проєкту. Окрім цього, ця угода також дуже допомагає фінансам Мілана та Брешії.

Чому затримується оформлення домовленості? Це все питання бонусів і технічних деталей, бюрократичних речей", — заявив представник футболіста.

Тоналі в цьому сезоні зіграв 48 матчів, забивши два голи та віддавши 10 гольових передач.