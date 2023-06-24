Італія

Італійський хавбек продовжить свою кар'єру в клубі АПЛ.

Напередодні стало відомо, що центральний півзахисник Мілана Сандро Тоналі стане гравцем Ньюкасл Юнайтед у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "сорок" вже погодило умови особистого контракту з 23-річним італійцем, про що невдовзі мають оголосити офіційно.

При цьому стверджується, що Мілан окрім фіксованої суми трансферу отримає ще 10% від наступного продажу Тоналі в інший клуб.

У цьому сезоні Сандро Тоналі зіграв 48 матчів, забивши два голи та віддавши 10 гольових передач.