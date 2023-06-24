Італія

Футболіст може перейти до клубу з Неаполя.

Повідомлення з Туреччини свідчать про те, що Наполі зробив конкретну пропозицію щодо таланта Фенербахче Ферді Кадіоглу.

Партенопеї прагнуть посилити свою команду цього літа після успіху в чемпіонаті і готуються продати кількох гравців, таких як Кім Мін-Дже та Ірвінг Лосано, спонукаючи їх знайти адекватні заміни.

Наполі сподівається втримати ключових зірок Хвічу Кварацхелію та Віктора Осімгена, тому триває робота над посиленням інших частин команди Руді Гарсії.

Як повідомляє турецьке видання Sporx, Наполі надіслав офіційну пропозицію Фенербахче щодо Кадіоглу, пропонуючи угоду на суму 17 мільйонів євро з додатками в 3 мільйони євро.

Команда Суперліги не погоджується, бо вимагає не менше 25 мільйонів євро за талановитого 23-річного футболіста. Також повідомляється, що гравцем цікавиться Ньюкасл.

У цьому сезоні Кадіоглу провів понад 4100 хвилин за Фенербахче, забив чотири голи та зробив п'ять гольових передач. Тактично гнучкий гравець, турок може грати на позиції крайнього захисника з обох флангів або на позиції півзахисника.