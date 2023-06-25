Італія

Шукає перспективних виконавців на великому турнірі.

Цими днями Грузія та Румунія спільними зусиллями приймають великий міжнародний молодіжний турнір — чемпіонат Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на момент початку кваліфікації.

До цього змагання відчутним є не лише інтерес глядацької авдиторії, а й попит збоку футбольних клубів, які намагаються не проґавити зародження чергової футбольної зірки на субконтиненті.

Саме тому, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, голова скаутського відділу туринського Ювентуса Маттео Тоньйоцці особисто присутній на кожному матчі збірної однієї з країн-господарок турніру, Румунії, яка також є частиною квартету за участі команди з України.

Саме напередодні італійський фахівець був присутнім на трибунах матчу другого туру поміж Румунією та Україною, який завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0.