Італія

Фалі Рамадані висловився про фінансові запити свого клієнта.

Контракт вінгера Федеріко К'єзи з туринським Ювентусом спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо його майбутнього.

Футбольний агент Фалі Рамадані, який представляє інтереси 25-річного італійця, прокоментував інформацію у ЗМІ щодо того, що його клієнт хоче заробляти за новим контрактом 8 мільйонів євро.

"К'єза ніколи не просив 8 мільйонів євро чистої зарплати за сезон, щоб підписати нову угоду з Ювентусом. Це неправда, фейкові новини", — цитує слова агента італійського вінгера журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує пропозицію щодо Федеріко К'єзи. Також з'являлася інформація, що Ньюкасл Юнайтед є фаворитом у боротьбі за італійського вінгера.