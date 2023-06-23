Англія

"Стара синьйора" оцінює футболіста в 60 мільйонів євро.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза потрапив у сферу одразу кількох європейських клубів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного італійця зацікавлені Баварія, Челсі, ПСЖ та Ліверпуль.

Зазначається, що Ліверпуль вже готує пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро, тоді як "стара синьйора" оцінює футболіста в 60 млн євро.

Раніше була інформація, що відносини між клубом та гравцем зіпсувалися через переговори щодо нового контракту. Федеріко запитував зарплату у розмірі 8 млн євро за сезон.

Минулого сезону К'єза провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав шість гольових передач.