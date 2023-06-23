"Стара синьйора" оцінює футболіста в 60 мільйонів євро.
Федеріко К'єза, Getty Images
23 червня 2023, 09:00
Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза потрапив у сферу одразу кількох європейських клубів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного італійця зацікавлені Баварія, Челсі, ПСЖ та Ліверпуль.
Зазначається, що Ліверпуль вже готує пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро, тоді як "стара синьйора" оцінює футболіста в 60 млн євро.
Раніше була інформація, що відносини між клубом та гравцем зіпсувалися через переговори щодо нового контракту. Федеріко запитував зарплату у розмірі 8 млн євро за сезон.
Минулого сезону К'єза провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав шість гольових передач.