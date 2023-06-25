Італія

Очікується, що хорватський хавбек перейде до саудівського Ан-Насру.

Напередодні стало відомо, що центральний півзахисник Інтера Марсело Брозович близький до переходу в Ан-Наср із Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у понеділок, 26 червня, делегація саудівського клубу проведе заключні переговори з босами "нерадзуррі", щоб завершити трансфер 30-річного хорвата.

За інформацією джерела, в Інтері хочуть замінити Брозовича шляхом підписання 23-річного центрального півзахисника Сассуоло Давіда Фраттезі.

Нагадаємо, раніше Фраттезі вже повідомив, що визначився зі своїм наступним клубом, при цьому у його послугах також зацікавлені Мілан та Ювентус.