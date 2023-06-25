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Найближчим часом сторони офіційно закриють угоду.

Контракт Марцело Брозовича з Інтером добігає кінця, тому хорватському футболісту потрібно прийняти рішення щодо свого майбутнього.

Він має пропозицію з Саудівської Аравії, а саме від Ан-Насра. Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, саудівський клуб готовий заплатити за футболіста 23 мільйони євро. Крім того, хорвату запропонують контракт на 3 сезони з зарплатнею 20 мільйонів євро на рік.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку три голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брозович також може перейти до представника чемпіонату Англії — Ньюкаслу.