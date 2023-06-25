Нова угода італійського форварда з "вовками" розрахована до літа 2025 року.
Андреа Белотті, Рома
25 червня 2023, 21:57
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про продовження поточного контракту зі своїм нападником Андреа Белотті.
29-річний італієць підписав з "вовками" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року.
Нагадаємо, що Белотті перейшов у Рому на правах вільного агента з Торіно влітку 2022 року.
У минулому сезоні італійський форвард провів на клубному рівні 46 поєдинків (1999 хвилин), у яких він забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.