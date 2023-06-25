Італія

Італійський фахівець зосередженій на своїй роботі в Ювентусі.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі остаточно відмовився очолити Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійського фахівця не переконала вирушити на Близький Схід навіть вражаюча зарплата в 20 мільйонів євро за сезон, яка передбачалася за контрактом до літа 2025 року.

Стверджується, що Аль-Хіляль був єдиним клубом Саудівської Аравії, який пропонував Алегрі співпрацю. Ніяких контактів із босами Ан-Насра не було.

Причиною відмови Макса Алегрі саудівському клубу називається те, що італійський фахівець повністю зосереджений на роботі в туринському Ювентусі і не хоче нікуди йти.