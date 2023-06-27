27-річний футболіст продовжить кар'єру на Сан-Сіро.
Рубен Лофтус-Чік, фото: twitter.com/FabrizioRomano
27 червня 2023, 15:50
Рубен Лофтус-Чік переходить до Мілана, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, сторони домовилися усно про перехід: лондонський клуб отримає за свого футболіста 16 мільйонів євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.
Лофтус-Чік пройде медичний огляд після того, як будуть узгоджені остаточні деталі угоди.
Контракт Рубена із Челсі розрахований до літа 2024 року. У сезоні-2022/23 Лофтус-Чік провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче підписати Амрабата як заміну Тоналі.