Італія

27-річний футболіст продовжить кар'єру на Сан-Сіро.

Рубен Лофтус-Чік переходить до Мілана, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, сторони домовилися усно про перехід: лондонський клуб отримає за свого футболіста 16 мільйонів євро, а також ще 4 млн у вигляді бонусів.

Лофтус-Чік пройде медичний огляд після того, як будуть узгоджені остаточні деталі угоди.

Контракт Рубена із Челсі розрахований до літа 2024 року. У сезоні-2022/23 Лофтус-Чік провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче підписати Амрабата як заміну Тоналі.