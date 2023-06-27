Італія

28-річний футболіст залишиться у нинішній команді ще на один сезон.

Адрієн Рабьо продовжив контракт з Ювентусом, повідомив офіційний сайт туринської команди.

28-річний півзахисник уклав угоду до літа 2024 року. Попередній контракт завершувався 30 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що Рабьо зароблятиме близько семи мільйонів євро за сезон. Інтерес до француза також виявляв Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Рабьо забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.