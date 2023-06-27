Італія

Гравець залишається у клубі.

Адріен Рабьо прокоментував продовження контракту з Ювентусом.

"Я щасливий і пишаюся тим, що можу підтвердити, що наступного сезону я знову буду гравцем Ювентуса.

«​Мій вибір — від серця, я дуже прив’язаний до цих кольорів і до цієї футболки. Ювентус для мене — дім".

Рабьо приєднався до Ювентуса влітку 2019 року і з тих пір провів 177 матчів за клуб у всіх турнірах, більше, ніж будь-який інший гравець у команді (нарівні з Хуаном Куадрадо).