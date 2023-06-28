Італія

Гравець перейде на правах вільного агента.

Аргентинський нападник з іспанським корінням Лука Ромеро влітку 2021 року приєднався до римського Лаціо безпосередньо з молодіжної команди Мальорки, проте одразу стати важливою частиною колективу "орлів" так і не зумів.

У підсумку, дворічна угода з 18-річним виконавцем доволі швидко завершилась і найближчим часом він стане повноцінним вільним агентом та залишить столичний клуб.

Проте ще до цього Мілан, згідно з повідомленнями місцевої преси, проведе зустріч із представниками футболіста, під час якої планує узгодити контракт перехід гравця до свого табору.

Очікується, що заключний раунд перемовин відбудеться сьогодні, 28 червня.

У цьому сезоні Ромеро відіграв 12 матчів (277 хвилин), забивши один гол.