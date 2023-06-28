Італія

І одразу став найдорожчим гравцем у агентській кампанії.

Сенегальський центральний нападник Булає Діа наробив добрячого галасу в італійській Серії A, виступаючи на правах оренди з іспанського Вільярреала в складі Салернітани, та допоміг "морським коникам" зберегти місце в "елітному" дивізіоні.

У клубу з Апеннінського півострова ще наявна можливість першочергового викупу виконавця, проте його поточна вартість на ринку сягає 25 млн євро, тож умовити "жовту субмарину" на продаж 26-річного форварда буде дуже складно.

У той самий час сам Діа, судячи з усього, готується до посиленого інтересу до своєї особи на трансферному ринку, оскільки вирішив змінити агентську контору, якій належать права на нього.

Щоправда, вибір сенегалець зробив такий собі: VV Consulting — зареєстрована у Великій Британії фірма, власником якої є росіянин Вадім Васільєв, який до цього обіймав посаду віце-президента французького Монако (до 2019 року) та був визнаний виконуючим директором року в Європі (2017).

Цікаво, що Діа одразу ж став головним активом цієї фірми, до якої серед відомих гравців та тренерів також належать півзахисник Марселя Жордан Верету й Людовік Жюлі.

Діа в цьому сезоні забив 16 голів та віддав шість гольових передач у 33 матчах.