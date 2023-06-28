Італія

Голкіпер може перебратися до Флоренції.

Sky Sport Italia стверджує, що Фіорентина запропонувала воротарю загребського Динамо та збірної Хорватії Домініку Ліваковічу контракт на суму 6 мільйонів євро.

За словами італійського джерела, пропозиція була висунута та розглядається, але її буде недостатньо для укладання угоди.

Його контракт діє лише до червня 2024 року, що значно знижує початкову ціну в 12 мільйонів євро, наразі жодної конкретики між гравцем та "фіалками" немає.

Вільярреал також пов’язували з 28-річним футболістом, який зробив величезний вклад на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, допомігши своїй команді досягти третього місця та взяти бронзову медаль.

Нещодавно воротар разом зі збірною Хорватії програв у фіналі Ліги Націй іспанським опонентам у серії пенальті.