Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги націй, що відбувся 18 червня 2023 року, 21:45.

У поєдинку за перше місце цього розіграшу Ліги націй УЄФА збірна Іспанії в серії пенальті здобула перемогу над Хорватією, виборовши перший за чимало років великий трофей.

Команди обмінювались небезпечними моментами за ходом основного та додаткового часу, однак у підсумку перший гол ми побачили лише під час футбольної лотереї, щасливий квиток у якій витягнули футболісти Луїса де ла Фуенте.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй:

Хорватія — Іспанія 0:0 (4:5 — пен.)

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Ерлич, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Маєр, 90+1), Іванушец (Влашич, 78).

Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норман (Начо, 77), Лапорт, Альба — Родрі, Руїс (Меріно, 78) — Асенсіо, Гаві (Ольмо, 87), Піно (Фаті, 66) — Мората (Хоселу, 66).

Попередження: Петкович — Гаві, Начо, Родрі