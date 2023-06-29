Італія

Італієць зберіг теплі стосунки з тренером.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаньоло зізнався, що має теплі стосунки з екснаставником Жозе Моурінью.

"Я не говорив із Моурінью після свого переходу в Галатасарай. Але я знаю, що він все ще любить мене. Він постійно запитує про мене у мого одноклубника Серджіо Олівейри. Я завжди буду вдячний йому.

Минулого року перед матчем з Емполі я був трохи засмучений, оскільки не міг забити в п'яти або шести матчах. Моурінью відвів мене вбік і сказав, щоб я не переживав і запевнив у тому, що я заб'ю того дня. Так і в підсумку і сталося. Моурінью завжди все бачить першим, це неймовірно. Він топтренер, він особливий, він завжди знає як мотивувати футболістів", – сказав Дзаньоло в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

У липні Дзаньоло виповнюється 24 роки, і він провів 12 матчів за збірну Італії, забив два голи.