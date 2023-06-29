Італія

Італійський захисник продовжить виступати за команду.

Агент Алессандро Бастоні Тінті запевнив, що вже незабаром сторони підпишуть новий контракт.

"Ми наближаємося до угоди щодо нового контракту Бастоні. Незабаром завершимо перемовини", — наводить слова Тінті Фабріціо Романо.

В минулому сезоні італійський захисник відіграв 46 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер готовий включити обов'язковий викуп до угоди по оренді Лукаку.