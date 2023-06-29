Італійський захисник продовжить виступати за команду.
Алессандро Бастоні, getty images
29 червня 2023, 20:58
Агент Алессандро Бастоні Тінті запевнив, що вже незабаром сторони підпишуть новий контракт.
"Ми наближаємося до угоди щодо нового контракту Бастоні. Незабаром завершимо перемовини", — наводить слова Тінті Фабріціо Романо.
В минулому сезоні італійський захисник відіграв 46 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер готовий включити обов'язковий викуп до угоди по оренді Лукаку.