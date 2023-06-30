Півзахисник може змінити клуб.
Юнус Муса - Getty Images
30 червня 2023, 16:28
Мілан продовжує робити кроки на ринку і, як повідомляється, обговорює умови угоди Юнуса Муса з Валенсією.
Певні джерела в Іспанії свідчать про те, що "россонері" домовилися про особисті умови з 20-річним американцем, який тепер готовий підписати чотирирічний контракт на суму близько 2 мільйонів євро за сезон.
Даніеле Лонго з Calciomercato.com розповів, що почалися перемовини між Міланом і Валенсією щодо Юнуса, ціна якого становить 25 мільйонів євро.
Муса поставив Мілан на перше місце у своєму списку та дуже хоче переїхати до Ломбардії. У сезоні-2022/23 він віддав дві гольові передачі в 33 матчах Ла Ліги за Валенсію.