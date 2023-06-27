Іспанія

Футболіст цікавить декілька клубів.

Валенсія готова розглянути пропозиції щодо півзахисника Юнуса Муса, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що левантійців має влаштувати сума компенсації у розмірі 20 мільйонів євро за представника збірної США.

Відзначимо, що певний інтерес до футболіста проявляє Мілан, який включив гравця у свій список.

20-річний Муса в цьому сезоні провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спонсор Валенсії використав "справу Вінісіуса" задля зменшення виплат на користь клубу.