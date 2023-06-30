Італія

Луганська команда готується до нового сезону.

Зоря в рамках підготовки до наступного сезону чемпіонату України та єврокубків поїхала до Польщі, де буде проходити збори.

Місто, в якому команда буде тренуватись, поки що не розголошується.

"Сьогодні, 30-го червня луганська Зоря відправилась на навчально-тренувальні збори в Польщу. Там команда буде готуватися до початку нового сезону, а саме: до внутрішнього чемпіонату та до єврокубків", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.