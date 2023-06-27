Україна

Молодий фахівець може змінити на чолі луганчан Патріка ван Леувена.

Колишній помічник головного тренера збірної Угорщини Джованні Константіно незабаром може очолити луганську Зорю. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, переговори між сторонами ускладнюються повномасштабним вторгненням росії на територію України, але луганський клуб посилено шукає тренера перед стартом у кваліфікації Ліги Європи.

Останнім місцем роботи Константіно був Казарано із Серії D, який він залишив у лютому цього року. До цього він працював наставником МТК та аситентом у Дунайській Стреді та Гонведі.

Раніше повідомлялося, що головного тренера Зорі Патріка ван Леувена, якого сватають у донецький Шахтар, визнано найкращим наставником минулого сезону в УПЛ.