Україна

Команда Патріка ван Леувена вже вийшла з відпустки після яскравого сезону в УПЛ.

Луганська Зоря у своєму твіттері оголосила суперників, з якими "чорно-білі" зіграють на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону.

Нагадаємо, вчора, 22 червня, луганчани вийшли з відпустки, але, за чутками ЗМІ, зробили вони це без головного тренера Патріка ван Леувена, якого сватають до донецького Шахтаря.

Незабаром Зоря вирушить до Польщі на навчально-тренувальні збори, де проведе п'ять контрольних матчів.

4 липня: Зоря — Ресовія (Польща)

8 липня: Зоря — Сталь (Польща)

11 липня: Зоря — Землін (Словаччина)

17 липня: Зоря — Гурнік Ленчна (Польща)

22 липня: Зоря — Ружомберок (Словаччина)

Раніше повідомлялося, що Зорі зараховано технічну поразку в матчі з Минаєм.