Італія

У міланського клубу немає впевненості щодо майбутнього власного гравця.

Хорватський півзахисник Марцело Брозович та центр поля міланського Інтера є неподільною сполукою вже впродовж восьми років, однак цього трансферного вікна досвідчений виконавець як ніколи раніше близький до того, аби залишити розташування "нерадзуррі".

Причиною такого розвитку подій стала чергова непристойна грошова пропозиція від представників Саудівської Аравії в особі клубу Ан-Наср, із якими хорват у підсумку вже досяг попередньої домовленості щодо трансферу.

У той самий час у безпосередніх розмовах поміж двома клубами подібна визначеність досі відсутня, про що розповів у своєму останньому інтерв’ю генеральний директор Інтера Джузеппе Марота.

"Як завжди, коли мова заходить про продаж гравця, на перемовини впливають усілякі фактори.

Нас ніхто не змушує нас продавати Марсело Брозовіча, але переговори тривають. Усе залежить від гравця, як завжди. Справа ще остаточно не закрита і невизначена.

Я думаю, що поточна проблема полягає в динаміці контактів із іншим клубом. Гравець повинен вирішити, яким шляхом піти, інакше ми виведемо його з ринку.

Найближчим часом ми спробуємо ще раз обговорити умови угоди з Ан-Насром", — заявив функціонер міланського клубу.

У цьому сезоні Марцело відіграв 40 матчів, забивши три голи та віддавши шість гольових передач.