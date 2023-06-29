Другое

Хорват поїде на заробітки.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср довгий час намагався вмовити Марцело Брозовича прийняти пропозицію.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, хорватський футболіст дав усну згоду на підписання контракту.

Стверджується, що Марцело Брозович пройде медичне обстеження вже в п'ятницю.

Очікується, що угода буде підписана до літа 2026 року. Інтер отримає 23 мільйони євро, а Брозовичу дадуть 100 мільйонів євро за три сезони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не робитиме пропозицію щодо Брозовича через фінансову ситуацію.