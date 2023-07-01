Італія

Тренер буде працювати з командою.

Фрозіноне, який нещодавно підвищився в Серію А, підтвердив призначення Еусебіо Ді Франческо на сезон-2023-24.

Чочіарі офіційно замінили героя чемпіонату світу 2006 року в Італії Фабіо Гроссо, який залишив клуб після перемоги в Серії B у сезоні-2022-23.

"Тренер, уродженець Пескари, підписав контракт до 30 червня 2024 року з опцією продовження на наступний сезон у разі збереження прописки" — говориться в заяві клубу.

Ді Франческо, колишній головний тренер Роми та Сассуоло, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів з римлянами у 2018 році, знову буде працювати у Серії А.