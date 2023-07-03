Італія

Столичний колектив буде грати у формі екіпірувальника з Німеччини.

Рома підтвердила нове партнерство з Adidas напередодні запуску своєї нової форми на сезон-2023-24.

"Рома та Adidas знову співпрацюють завдяки партнерству, яке дозволить бренду зі знаменитими трьома смужками використовувати кожну команду Роми (чоловічу, жіночу, молодіжну та кіберспортивну) з сезону-2023-24", — повідомив клуб на офіційному сайті.

"Вперше кольори Джаллоросі були представлені на футболці з лого Adidas 19 квітня 1978 року, коли команда перемогла Верону з рахунком 2:1 на домашньому полі. Різні видатні фігури в історії Роми, такі як Серджіо Сантаріні та Джанкарло Де Сісті, також носили цю стильну футболку".

Клуб нещодавно продовжив угоду зі Стефаном Ель-Шаараві.