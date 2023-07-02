Італійський вінгер продовжить захищати кольори "вовків".
Стефан Ель-Шаараві, Getty Images
02 липня 2023, 15:49
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із вінгером Стефаном Ель-Шаараві.
Нова угода з 30-річним італійцем розрахована до літа 2025 року.
Нагадаємо, Стефан виступає у складі "вовків" протягом шести сезонів із перервою з 2019 по 2021 рік.
Минулого сезону Ель-Шаараві провів 42 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Ренату Санчеш є трансферною ціллю Моурінью.