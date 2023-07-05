Італія

"Нерадзуррі" зосередяться на підписанні бельгійського форварда після завершення угоди стосовно Давіде Фраттезі.

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку, який минулий сезон провів на правах оренди в міланському Інтері, може знову повернутися до табору "нерадзуррі".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Інтера вирішило знову звернутися до клубу АПЛ щодо підписання 30-річного бельгійця.

Відзначається, що нові переговори між "нерадзуррі" та Челсі відбудуться у найближчі кілька днів після того, як італійська команда завершить всі формальності щодо трансферу Давіде Фраттезі зі Сассуоло.

За інформацією джерела, Інтер планує орендувати запропонувати чергову оренду Ромелу Лукаку з обов'язковим правом викупу гравця на постійній основі.