Італія

"Россонері" прагнуть підписати американського вінгера.

Мілан не втрачає оптимізму підписати у літнє трансферне вікно атакуючого півзахисника лондонського Челсі Крістіана Пулішича.

Як повідомляє The Athletic, "россонері" зробили другу офіційну пропозицію "синім" щодо 24-річного американського вінгера, контракт якого спливає влітку 2024 року.

За інформацією джерела, Мілан запропонував за Крістіана менше 22 мільйонів євро (18,9 мільйони фунтів стерлінгів).

Зазначається, що Ліон також запропонував 25 мільйонів євро за Пулішича раніше цього тижня, що більше відповідає сумі, яку сподівається отримати Челсі, проте особисто американський вінгер вже має попередню угоду із клубом Серії А.