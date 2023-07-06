Італія

Український голкіпер може залишити Шахтар та спробувати свої сили у чемпіонаті Італії.

На тлі прогресуючих переговорів з Манчестер Юнайтед щодо продажу свого ключового голкіпера Андре Онана, міланський Інтер змушений шукати посилення цієї позиції на трансферному ринку, якщо камерунець все-таки вирушить на Олд Траффорд.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "нерадзуррі" провело пряму зустріч з одним із представників воротаря донецького Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна, у якого закінчується контракт із "гірниками" влітку 2024 року.

За інформацією джерела, 21-річний українець перебуває у шорт-листі Інтера на посилення позиції голкіпера, який складається з двох чи трьох футболістів.

Минулого сезону Анатолій Трубін провів у футболці Шахтаря 38 поєдинків у всіх турнірах, пропустив 40 м'ячів та 14 разів відстояв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює молодого українського воротаря у 22 мільйони євро.