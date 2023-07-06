Італія

Італійський хавбек бачиться у таборі "нерадзуррі" ідеальною заміною для Марцело Брозовича, який вирушив у Саудівську Аравію.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Давіде Фраттезі, права на якого належать Сассуоло.

23-річний італієць перейшов у міланський клуб на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

Повідомлялося, що "нерадзуррі" витратить на цей трансфер близько 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Давіде Фраттезі провів 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.