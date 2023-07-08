Італія

З'явились деякі фінансові деталі.

Інтер продовжує працювати над підписання Анатолія Трубіна, який стане заміною Андре Онана у разі трансферу в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє видання FCInterNews, італійський гранд у разі переходу буде платити голкіперу 1,8 мільйона євро на рік.

Крім того, Інтер обговорював з Шахтарем вартість угоди. Італійці готові заплатити 10 мільйонів євро, тоді як Шахтар просить 15.

Минулого сезону Анатолій Трубін провів у футболці Шахтаря 38 поєдинків у всіх турнірах, пропустив 40 м'ячів та 14 разів відстояв на нуль.

Портал Transfermarkt оцінює молодого українського воротаря у 22 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сторони вже узгодили особистий контракт, а його строк — до літа 2028 року.