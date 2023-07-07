Україна

Хорватський функціонер підтвердив факт переговорів про можливий трансфер голкіпера "гірників".

Директор з футболу донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував можливий відхід воротаря Анатолія Трубіна, яким цікавляться кілька клубів із Європи.

"Зараз Трубін один з найкращих воротарів Європи. Йому лише 21 рік, він молодий, але вже зіграв 17 матчів у Лізі чемпіонів. У нього є досвід, він готовий до великого клубу.

Це воротар майбутнього. У сучасному футболі воротарі повинні вміти грати ногами у фазі володіння м'ячем, і він здатен на це.

Було багато пропозиції щодо нього, і наразі ми ведемо переговори з кількома клубами. Але всі повинні розуміти одну річ – якщо він покине Шахтар, то перейде у великий клуб за великі гроші.

Так само як це було з Мудриком, так само як це буде з Судаковим, Бондаренком чи Матвієнком у майбутньому. Ми не просимо конкретної ціни. Той, хто захоче його підписати, повинен буде запропонувати суму, а потім ми вирішимо – достатня вона чи ні", - наводить слова Срни La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Трубін погодив контракт з Інтером.