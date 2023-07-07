Італія

Сам швейцарський футболіст має намір змінити клуб цього літа.

Воротар Баварії Янн Зоммер може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" вже розпочало переговори щодо можливого трансферу 34-річного швейцарця, якого міланці можуть підписати разом із українським голкіпером Шахтаря Анатолієм Трубіним.

Також зазначається, що сам швейцарець має намір змінити клубну прописку цього літа.

Минулого сезону Зоммер провів 25 матчів у складі Баварії, з яких вісім на нуль при 31 пропущеному м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Трубін погодив контракт з Інтером.