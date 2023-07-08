Італія

Японець може перейти до іншого клубу.

Футболіст збірної Японії Ко Ітакура підтверджує, що Наполі близький до підписання угоди з ним.

Центральний захисник згадувався як один із кандидатів на заміну Кім Мін Чже, який фактично завершив свій перехід у мюнхенську Баварію за 50 мільйонів євро.

Президент Ауреліо Де Лаурентіс після якісної гри захисника Кім Мін Чже усвідомив важливість наявності гравця з Південної Кореї для просування клубного бренду в Азії, тому наступним логічним кроком було б вийти на прибутковий ринок з Японії.

Раніше обговорювалося, що в Ітакури є пропозиція від Ан-Насра, але саме Наполі є близький до підписання 26-річного гравця.