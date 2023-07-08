Японець може перейти до іншого клубу.
Ко Ітакура - Getty Images
08 липня 2023, 17:39
Футболіст збірної Японії Ко Ітакура підтверджує, що Наполі близький до підписання угоди з ним.
Центральний захисник згадувався як один із кандидатів на заміну Кім Мін Чже, який фактично завершив свій перехід у мюнхенську Баварію за 50 мільйонів євро.
Президент Ауреліо Де Лаурентіс після якісної гри захисника Кім Мін Чже усвідомив важливість наявності гравця з Південної Кореї для просування клубного бренду в Азії, тому наступним логічним кроком було б вийти на прибутковий ринок з Японії.
Раніше обговорювалося, що в Ітакури є пропозиція від Ан-Насра, але саме Наполі є близький до підписання 26-річного гравця.