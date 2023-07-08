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Роналду та компанія можуть отримати якісне підсилення центру захисту.

Професійна кар’єра японського центрального захисника Ко Ітакури щільно пов’язана з англійським Манчестер Сіті, куди він перейшов узимку 2019 року, але з тих пір так і не зіграв жодного матчу.

За ці чотири роки 26-річний виконавець двічі укладав орендну угоду з нідерландським Гронінгеном та одного разу перебував на тимчасовому контракті в гельзенкірхенському Шальке, де на нього й звернула увагу Боруссія з Менхенгладбаху.

У підсумку, на початку попереднього сезону відбувся трансфер гравця до складу "жеребців", які заплатили за нього майже в п’ять разів більше за Манчестер Сіті свого часу (5 млн євро проти 1,1 млн євро).

За рік виступів у новому клубі Ітакура відіграв 25 матчів, зробивши дві гольові передачі, на початку сезону отримавши складну травму коліна.

Під час поточного трансферного вікна він опинився в полі зору вже італійського Наполі, проте допоки італійський клуб лише готує пропозицію щодо можливого трансферу, аравійський Ан-Наср уже запланував на наступний тиждень зустріч із гравцем для обговорення умов потенційного контракту.