Італія

Футболіст може перейти до одного з італійських клубів.

Альваро Мората привернув увагу низки клубів як в Італії, так і в Саудівській Аравії. Мілан був у кращій позиції, щоб підписати його, а Ювентус, Аль-Хілаль і Аль-Еттіфак також беруть участь у гонці.

За словами MD, черговим клубом, який хоче підписати Морату, є Рома.

Діючі фіналісти Ліги Європи цього літа шукають нового нападника, і Мората може перейти саме туди.

Атлетіко Мадрид готовий продати Морату, незважаючи на те, що він нещодавно продовжив контракт. Вони встановили ціну в 20 мільйонів євро за гравця збірної Іспанії, і невідомо, чи хтось готовий заплатити цю суму.