Італія

Бельгієць готовий "пожертвувати" один мільйон фунтів.

Ромелу Лукаку хоче залишитись в Інтері, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, бельгієць готовий знизити свої апетити майже на 1 млн фунтів на рік, щоб залишитися в міланському клубі.

Нещодавно Інтер запропонував Челсі 25 мільйонів євро за нападника, проте "сині" миттєво відкинули цю пропозицію. Лондонський клуб хоче близько 40 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Лукаку дуже хоче залишитися в Інтері та не розглядає варіант із Ювентусом.

Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.