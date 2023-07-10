Італія

Канадець цікавий чемпіону Італії.

Нападник Лілля Джонатан Девід зацікавив Наполі. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Девід може перейти до табору чемпіонів Італії у тому випадку, якщо Наполі не вдасться зберегти Віктора Осімгена. За Віктором полюють Челсі та ПСЖ, які готові заплатити 150 млн євро.

У керівництві "догів" чекають на пропозиції щодо 23-річного канадця, якого вони оцінюють у 60 мільйонів євро.

У минулому сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 26 голів та віддав 4 результативні передачі.