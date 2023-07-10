Організація винесла свій вердикт.
Фото - СК Дніпро-1
10 липня 2023, 15:23
Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав СК Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро та закрив дисциплінарне провадження проти "спортклубівців", відкрите за заявою футболіста Андерсона да Сильвейра Рібейро (Андерсон Піко). Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпра-1.
Нагадаємо, у лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви футболіста Джаби Канкави.
Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 оголосив про підписання Василя Кравця.