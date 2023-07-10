Англія

Іспанець може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

32-річний голкіпер Давід де Хеа отримав статус вільного агента після того, як у нього закінчився контракт із Манчестер Юнайтед. Воротар вже почав пошуки нового працевлаштування.

Як повідомляє Sky Sports, іспанець може опинитись в Саудівській Аравії. Переговори з ним почали дві команди. Їх назви поки не повідомляється.

Нагадаємо, Де Хеа виступав за МЮ з 2011 року, коли перебрався до Манчестера з мадридського Атлетіко. На його рахунку 545 матчів у футболці "червоних дияволів", з яких 190 на нуль. Обидва показники – рекорди клубу.

Разом із МЮ Де Хеа виграв АПЛ, Лігу Європу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок країни.