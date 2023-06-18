Особисто канадський форвард хотів би перейти в АПЛ, проте Челсі та Манчестер Юнайтед мають більш пріоритетні цілі.
Джонатан Девід, getty images
18 червня 2023, 22:47
У літнє трансферне вікно французький Лілль має намір продати свого ключового нападника Джонатана Девіда, щоб заробити грошей на його трансфері. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, у керівництві "догів" чекають на пропозиції щодо 23-річного канадця, якого вони оцінюють у 60 мільйонів євро.
Сам Девід хотів би продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, але незважаючи на інтерес до нього у минулому з боку лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед, зараз обидва клуби мають більш пріоритетні варіанти та цілі на трансферному ринку.
У цьому сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 26 голів та віддав 4 результативні передачі.