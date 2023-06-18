Франция

Особисто канадський форвард хотів би перейти в АПЛ, проте Челсі та Манчестер Юнайтед мають більш пріоритетні цілі.

У літнє трансферне вікно французький Лілль має намір продати свого ключового нападника Джонатана Девіда, щоб заробити грошей на його трансфері. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, у керівництві "догів" чекають на пропозиції щодо 23-річного канадця, якого вони оцінюють у 60 мільйонів євро.

Сам Девід хотів би продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, але незважаючи на інтерес до нього у минулому з боку лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед, зараз обидва клуби мають більш пріоритетні варіанти та цілі на трансферному ринку.

У цьому сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 26 голів та віддав 4 результативні передачі.