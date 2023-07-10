Італія

Тренер прокоментував свій період у Ломбардії.

Тренер Мілана Стефано Піолі зізнався, що сперечався з колишнім директором Паоло Мальдіні, і наполягає, що трансфер Сандро Тоналі в Ньюкасл був "хорошою можливістю" для всіх сторін.

Наставник "россонері" виступив на прес-конференції на початку передсезонної підготовки Мілана.

Говорячи про трансфер італійського півзахисника, Піолі сказав: "Це велика втрата з технічної точки зору, і його потрібно замінити належним чином. Це була хороша можливість для обох сторін і для нього, важко було зробити щось інше".

Тепер, коли Мальдіні та Рікі Массара пішли, трансферну діяльність Мілана здійснюватимуть генеральний директор Джорджіо Фурлані та головний скаут Джеффрі Монкада.

"Я хочу подякувати Мальдіні і Массарі. Якщо я тут, то це також завдяки їм. Я завжди відчував себе в центрі проекту. Раніше я спілкувався з Паоло та Рікі, тепер із Монкадою та Фурлані.

Я багато працював цього місяця. Я спілкувався з гравцями, які могли приєднатися до нас у минулому, тому моя робота не сильно змінилася. Наше трансферне вікно буде засноване на ідеях.

У нас були чудові стосунки. Звичайно, були деякі суперечки, особливо коли ми виграли титул, але повага була завжди" — підсумував наставник.