Італія

Нігерійський нападник буде коштувати дуже багато.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вважає, що тільки Парі Сен-Жермен може спробувати підписати Осімгена.

"Єдиний клуб, який міг би дозволити собі Віктора Осімгена — це Парі Сен-Жермен. Якщо Насер Аль-Хелаіфі захоче зробити пропозицію близько 200 мільйонів євро... ми почекаємо і побачимо, що станеться.

Я особисто думаю, що Віктор залишиться в Наполі", — сказав Де Лауренітс Mediaset.

Минулого сезону нігерійський нападник провів 39 матчів, забивши 31 гол та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі підійшов упритул до продовження контракту з Осімгеном.