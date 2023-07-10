Італія

Президент неаполітанців — про майбутнє нападника.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс впевнений, що нападник Віктор Осімген буде виступтаи за команду в наступному сезоні.

"Наступного сезону ми побачимо Віктора Осімгена в нашій футболці, це точно.

Якщо надійде "більш ніж непристойна пропозиція", ми підемо далі й знайдемо іншого головного таланта, як ми зробили з Кварацхелією та Осімгеном", — наводить слова Де Лаурентіса Фабріціо Романо.

Минулого сезону нігерійський нападник провів 39 матчів, забивши 31 гол та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі підійшов упритул до продовження контракту з Осімгеном.