Італія

Багатомільйонного трансферу форварда цього разу не буде.

Італійський Наполі провів видатний сезон, уперше за багато років зумівши здобути перемогу в розіграші Серії A.

Уявити при цьому цей успіх команди Лучано Спаллетті без вагомого внеску нігерійського нападника Віктора Осімгена було неможливо, що одразу змусило інші великі клуби звертати на нього увагу.

Багато чуток існувало довкола майбутнього 24-річного виконавця, проте зрештою ні про який трансфер за понад 100 млн євро не йтиметься.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Наполі вдалось виконати одне зі своїх завдань у цьому трансферному вікні — зберегти форварда у власному складі та продовжити з ним контракт.

Нову угоду буде розраховано до 2027 року, тоді як Віктор отримуватиме 6,5 млн євро на рік + бонуси.

Найближчими днями відбудеться фінальна зустріч із цього питання, під час якої представники нападника спробують додати до пунктів документу клаусулу.

Цього сезону Осімген провів 39 матчів, забивши 31 гол та віддавши п’ять гольових передач.