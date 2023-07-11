Італія

Італійський гранд хоче викупити форварда.

Інтер не залишає спроб підписати нападника Челсі Ромелу Лукаку в поточне літнє трансферне вікно та готує нову пропозицію.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, після відмови італійський клуб вирішив покращити фінансові умови та запропонувати 30-35 мільйонів євро.

Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку готовий скоротити зарплату, щоб перейти в Інтер.